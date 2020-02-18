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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستشفى العريش العام: جدول لتشغيل العيادات الخارجية مساءً

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:14 م
مستشفى العريش العام
مستشفى العريش العام
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أعلنت مستشفى العريش العام اليوم الثلاثاء، جدول تشغيل العيادات الخارجية في المستشفى خلال الفترة المسائية للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

وأكد الدكتور أحمد منصور مدير المستشفى، أنه تم تشغيل العيادات الخارجية في تخصصات جراحة عامة، العظام، الأوعية الدموية، الرمد، الجهاز الهضمى، القلب، الباطنة، النفسية والعصبية، اعتبارا من الساعة 5 إلى الساعة 8 مساء يوميا بهدف تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عزمي رضوان رئيس الهيئة الطبية بالمستشفى، أنه يتم تشغيل عيادة الجراحة العامة عن طريق أطباء بروتوكول الجامعات أيام السبت والإثنين والخميس، ويتم تشغيل عيادة العظام عن طريق أطباء بروتوكول الجامعات يومي السبت والثلاثاء، وعن طريق المتعاقدين مع المستشفى أيام الأحد والاثنين والأربعاء، فيما يتم تشغيل عيادة الأوعية الدموية عن طريق أطباء بروتوكول الجامعات يوم الثلاثاء، ويتم تشغيل عيادة الرمد عن طرق أطباء برتوكول الجامعات يومى السبت والأربعاء، ويتم تشغيل عيادة الجهاز الهضمي عن طريق أطباء بروتوكول الجامعات أيام: الأحد والثلاثاء والخميس.

وأضاف: ويتم تشغيل عيادة القلب عن طريق أطباء المعهد القومى للقلب أيام: السبت والأحد والجمعة، ويتم تشغيل عيادة الباطنة عن طريق مدير المستشفى يوم الجمعة، ويتم تشغيل عيادة الأمراض النفسية والعصبية عن طريق أطباء المستشفى أيام: الثلاثاء والأربعاء والخميس.

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