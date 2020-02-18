أردوغان: حدودنا تمتد إلى سوريا وليبيا والعراق (فيديو)

أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو مسجل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعترف فيه الأخير علانية بأطماع تركيا التوسعية في المنطقة العربية، والرغبة فى إحياء المشروع العثماني المحتل.وتضمن الفيديو المسجل المذاع ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "تن" اعتراف أردوغان بأنه لا يمكن حصر تركيا داخل حدودها الرسمية الحالية قائلًا: "لا يمكن أن نكون محاصرين داخل 780 ألف كيلو متر مربع" هي الحدود الحالية لتركيا.وتابع أردوغان اعترافه: "تمتد حدودنا إلى الموصل وكركوك في العراق وحلب وحمص في سوريا ومصراته في ليبيا"، مؤكدًا أنه سيبدأ في اتخاذ التدابير اللازمة والتصدي لأولئك الذين يحصرون تاريخ تركيا في الـ90 عامًا الماضية فقط، وينسون ماضيها العثماني.