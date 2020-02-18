رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الذكاء الاصطناعى» ندوة بالأكاديمية العربية للعلوم بالإسكندرية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:10 م
الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
حسن كامل
طباعة
نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الثلاثاء، ندوة تعريفية بأهمية الذكاء الاصطناعي لأساتذة وطلاب الأكاديمية العربية، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية والدكتور يسري الجمل مستشار رئيس الأكاديمية للتعليم ونواب ومستشاري ومساعدي رئيس الأكاديمية وعمداء ووكلاء الكليات وهيئة التدريس.

وقال الدكتور علي فهمي عميد كلية الذكاء الإصطناعي، إن الذكاء الاصطناعي هو المحرك الرئيسي للثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أنه يعتبر إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا من خلال قدرة الآلات والحواسيب الرقمية على القيام بمهام معينة تحاكي وتشابه تلك التي تقوم بها الكائنات الذكية.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي ينقسم إلى عدة أنواع وهي: الذكاء الاصطناعي المحدود أو الضيق: ويعتبر أحد أنواع الذكاء الاصطناعي التي تستطيع القيام بمهام محددة وواضحة، كالسيارات ذاتية القيادة ويعتبر هذا النوع من الذكاء الاصطناعي أكثر الأنواع شيوعًا وتوفرًا، إلى جانب الذكاء الاصطناعي العام وهو النوع الذي يمكن أن يعمل بقدرة تشابه قدرة الإنسان من حيث التفكير، بالإضافة إلي الذكاء الإصطناعي الفائق وهو النوع الذي قد يفوق مستوى ذكاء البشر، والذي يستطيع القيام بالمهام بشكل أفضل مما يقوم به الإنسان المتخصص.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

منذ حوالي 4 ساعات

أول بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش بتهمة التحريض على شرب الخمور

منذ يوم

حمو بيكا: «حماقي بياخد أرباح أغنية بنت الجيران من شاكوش» (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

الصور

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

السيسي يكلف المحافظين بإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة

أول بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش بتهمة التحريض على شرب الخمور

«كارتيرون» يحسم المفاضلة بين زيزو وأوناجم أمام الأهلى

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

دراسة: السلوك المعادى للمراهقين يكشف اعتلالًا دماغيًا

الرجال أكثر عرضة للوفاة بـ«كورونا»

تحتوي على السكر.. الجانب السلبي لعصائر الخضروات

قلة ساعات نوم المرأة تزيد من تناولها للسكريات

منوعات

رغم انتحار حبيبته السابقة.. هاري ستايلز يقدم عرضًا غنائيًا

أفضل الأزياء الإماراتية فى أسبوع الموضة بلندن (صور)

السفير المصري بالإمارات يزور مقر بعثة الزمالك

الكويت الثانية عالميًا في معدل إجراء عمليات السمنة

مقالات الرأي
ماجد حبته
صفعات سورية جديدة لأردوغان
لينا مظلوم
مصير تركيا فى قبضة الميليشيات «الأردوغانية»
سيد عبدالقادر
مزايدة جديدة على الأقصى
مؤمن المحمدي
ابن أبى السرح
المزيد

الثقافة

انطلاق البرنامج التدريبى لإبداع الكاريكاتير بـ«ثقافة أسيوط»

«ثقافة البحر الأحمر» تستضيف الوفد الروسى

«الدولي لأفلام التحريك» يُهدي دورته الـ13 لاستديو السحر

«وطن بلا شائعات» فى صالون ثقافى بالأقصر (صور)