«الذكاء الاصطناعى» ندوة بالأكاديمية العربية للعلوم بالإسكندرية

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الثلاثاء، ندوة تعريفية بأهمية الذكاء الاصطناعي لأساتذة وطلاب الأكاديمية العربية، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية والدكتور يسري الجمل مستشار رئيس الأكاديمية للتعليم ونواب ومستشاري ومساعدي رئيس الأكاديمية وعمداء ووكلاء الكليات وهيئة التدريس.وقال الدكتور علي فهمي عميد كلية الذكاء الإصطناعي، إن الذكاء الاصطناعي هو المحرك الرئيسي للثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أنه يعتبر إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا من خلال قدرة الآلات والحواسيب الرقمية على القيام بمهام معينة تحاكي وتشابه تلك التي تقوم بها الكائنات الذكية.وأوضح أن الذكاء الاصطناعي ينقسم إلى عدة أنواع وهي: الذكاء الاصطناعي المحدود أو الضيق: ويعتبر أحد أنواع الذكاء الاصطناعي التي تستطيع القيام بمهام محددة وواضحة، كالسيارات ذاتية القيادة ويعتبر هذا النوع من الذكاء الاصطناعي أكثر الأنواع شيوعًا وتوفرًا، إلى جانب الذكاء الاصطناعي العام وهو النوع الذي يمكن أن يعمل بقدرة تشابه قدرة الإنسان من حيث التفكير، بالإضافة إلي الذكاء الإصطناعي الفائق وهو النوع الذي قد يفوق مستوى ذكاء البشر، والذي يستطيع القيام بالمهام بشكل أفضل مما يقوم به الإنسان المتخصص.