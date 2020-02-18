الأنبا إسحق يترأس قداس الذكرى السنوية الثانية لرحيل الأنبا فام

يترأس الأنبا إسحق أسقف طما، قداس الذكرى السنوية الثانية لرحيل الأنبا فام أسقف طما الراحل، وذلك بدير القديس القمص يسي ميخائيل بطما، في 22 فبراير الجاري.وولد الأنبا فام فى ١ فبراير ١٩٤٥م، من مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، وحصل على بكالوريوس الهندسة شُعبة مناجم عام ١٩٧٥م من كلية الهندسـة بجامعة أسـيوط، وسُيم راهبًا باسم الراهب مينا الأنبا بيشوى فى ١٥ ديسمبر ١٩٧٧، وقسًا فى ١٨يوليو ١٩٧٩، سُيِّم أسقفًا فـى ٢٥ مايو ١٩٨٠م، بيد البابا شنوده الثالث، لطما وتوابعها.