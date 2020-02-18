«القابضة للسياحة»: نستهدف تعظيم الأصول من مشاركة القطاع الخاص بالفنادق





وأوضحت حطبة أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى طرح إهداء الشركة مخططا وتصورا لتطوير فندق موفنبيك أسوان المملوكة لها.

ولفتت على هامش مشاركتها في توقيع عقد شراكة بين شركة «إيجوث» والشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «إيكون» إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، لإنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر، إلى أن عرض هشام طلعت عبارة «هدية» وليس شراكة.

قالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة القابضة للسياحة، إن الهدف من التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى استغلال الأصول وإتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.وأضافت «حطبة» في تصريحات لـ«الدستور» تعقيبا على سؤال ميزة التعاون مع القطاع الخاص في الاستثمار الفندقي، أنه إضافة طاقة فندقية بمواصفات عالية الجودة ومتميزة.وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف جذب نوعية خاصة من درجة السياح ذات الإنفاق العالي، ودفع عجلة الاقتصاد القومي لمصر علاوة على بعث الثقة في الاستثمار بمجال السياحة لدى المستثمرين.