إعادة إجراءات محاكمة 15 متهمًا فى أحداث السفارة الأمريكية الثانية

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الخميس المقبل، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 15 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".يرصد التقرير التالي أبرز التهم الموجهة إليهم:1- التجمهر وتعريض السلم العام للخطر.2- ارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبدالنبي، وإصابة الكثيرين.3- الاتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين.4- حيازتهم الأسلحة.5- استعراض القوة.6- إرهاب المواطنين.