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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يعلن تسهيلات كبيرة لغزة للمرة الأولى منذ سنوات

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:12 م
الصيد في بحر
الصيد في بحر
سارة الشلقاني
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أعلن كميل أبوركن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة، مساء الثلاثاء، توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة المحاصر إلى 15 ميلًا بحريًا، إضافة إلى إصدار 7000 تصريح للتجار، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقال أبو ركن إن تلك الإجراءات التسهيلية للقطاع المحاصر التي يجرى تنفيذها بدءًا من غد الأربعاء تأتي بعد الهدوء النسبي على حدود غزة، وبعد وقف إطلاق البالونات المتفجرة الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة التصاريح التجارية بعدد ألفي تصريح، ليصبح عددها سبعة آلاف تصريح وليست خمسة آلاف كما في السابق.

وتعد المرة الأولى منذ عدة سنوات التي يعلن فيها الاحتلال تسهيلات لغزة تتضمن إصدار 7 آلاف تصريح تجاري للقطاع المحاصر.

وعقد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، منذ يومين، اجتماعا برؤساء مستوطنات غلاف غزة، للحديث معهم حول الأوضاع الأمنية على حدود القطاع المحاصر، إطلاعهم على الجهود التي يقوم بها من أجل تحقيق الهدوء.

وقال مصدر فلسطيني، السبت الماضي، إن الجهود التي بذلتها مصر ونيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، أسفرت عن استعادة الهدوء على حدود قطاع غزة المحاصر بشكل جزئي، موضحًا أن القاهرة وملادينوف بذلا جهودًا كبيرة في هذا المسار.

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