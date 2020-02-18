«مثال لمحاربة أيديولوجية الإخوان».. «ديل فال»: ماكرون استشهد بعبد الناصر خلال زيارته لميلوز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الإسلام السياسي ليس له مكان في فرنسا، وأعلن اتخاذ إجراءات ضد «الانفصالية الإسلامية» وهي قضية حساسة من الناحية السياسية في الفترة التي تسبق الانتخابات البلدية.وبمجرد وصوله إلى المنطقة الحساسة في إقليم الراين الأعلى، قال ماكرون إن هذه المعركة ضد «الانفصالية الإسلامية» وليست موجهة ضد المسلمين.وبعد مأدبة غداء مع الشرطة في مدينة ميلوز، اليوم، تبادل ماكرون الآراء مع الجمعيات الاجتماعية والثقافية، والتقى مسؤولي المؤسسات الرياضية، ودعا الشباب للانضمام إليهم في صالة الألعاب الرياضية.وتعد الزيارة الميدانية هي الخطوة الأولى في تسلسل يمتد إلى ما بعد الانتخابات البلدية في 15 و22 مارس، ويقوم خلالها ماكرون بالإعلان عن استراتيجية الحكومة ضد التطرف والإسلام السياسي.وفي السياق، كشف المحلل والباحث الفرنسي «ألكساندر ديل فال» محاور تحركات ماكرون.وقال «ديل فال» في تصريحات لـ«الدستور» إن ماكرون يريد إسلامًا فرنسيًا جديدًا ومعتدلًا قائمًا على الفصل بين السياسة والدين، كما يريد حظر أفكار الأخوان المسلمين ومساجد السلفيين والأئمة.وأضاف أنه يريد إنشاء جمعية وطنية إسلامية جديدة والتوقف عن السماح لقطر ودول أخرى بتمويل الإسلام الفرنسي، وأنه أكد على أهمية إدراج مبدأ «العلمانية» في الدستور، بحيث يصبح العلمانيون أساس الجمهورية الفرنسية، وألقى باللوم على بعض الدعاة لتطرف الشباب.وكشف المحلل والباحث الفرنسي أن ماكرون كان محقا عندما قال إن الجمهورية الفرنسية لا يمكنها قبول مثل هذا التطرف وأن المسلمين العاديين هم أول انتصار لهذا التعصب والتشدد.وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الرئيس الفرنسي قويًا وواضحًا جدًا بشأن الإسلام السياسي.وأوضح أن ماكرون قد تجرأ، وضرب بالرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي قال لا للإخوان المسلمين خاصة في قضية الحجاب، مثالا.وأضاف أنها كانت لقطة جيدة منه، بالإضافة إلى أنه ألقى باللوم على قطر ونشاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في استخدام الجالية المسلمة الفرنسية، لتحقيق أغراضهم والإيديولوجية الإخوانية وتمويل بعض المؤسسات في فرنسا.