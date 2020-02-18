«مستقبل وطن» يهدى 1432 شنطة أدوات مدرسية للمدارس الابتدائية بالمنيا

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، في محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، مبادرة توزيع شنط أدوات مدرسية على جميع المدارس الابتدائية بمركز أبو قرقاص.وقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا تحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف إيهاب حمزة أمين الحزب بالمركز بتوزيع عدد 1432 شنطة تحتوي على أدوات مدرسية، على مديري المدارس الابتدائية بالمركز بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بأبوقرقاص لضمان وصولها إلى المستحقين من الأيتام والغير قادرين بالمدارس.وأكد أمين الحزب بالمركز أن هذه المبادرة، تم تنفيذها برعاية المهندس منير مكرم الله أمين تنمية الموارد والخدمات المجتمعية بالمحافظة، وتأتي في إطار الخطة التي ينتهجها الحزب لتوفير الخدمات للمواطنين وخاصة الفئات الغير قادرة تخفيفا عن كاهلهم واستجابة لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".