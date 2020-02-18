البرهان: حريصون على ترسيخ السلام في جنوب السودان

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حرص بلاده على ترسيخ السلام في جمهورية جنوب السودان.وأطلع البرهان على التقدم الذي أحرزه تنفيذ الاتفاقية التنشيطية للسلام فى جمهورية جنوب السودان، وذلك خلال لقائه، اليوم، مع السفير إسماعيل ويس، مبعوث "الإيجاد" لدولة جنوب السودان، والسفير اوجوستينو نجروجي، الرئيس المؤقت للمفوضية المشتركة لمراقبة وتقييم تنفيذ سلام الجنوب بالعاصمة السودانية الخرطوم.وقال السفير إسماعيل ويس، فى تصريح صحفي عقب اللقاء، إن تنفيذ الاتفاقية أحرز تقدما كبيرا بخصوص تشكيل الحكومة الانتقالية فى دولة جنوب السودان، مضيفا: أن لقاء رئيس مجلس السيادة جاء بهدف التشاور وتلقي التوجيهات والنصائح من القيادة السودانية التي ترأس مجموعة دول الإيجاد منذ نوفمبر الماضي.وأوضح أن اللقاء بحث خطوات سير تنفيذ الاتفاقية ومدى التقدم الذي أحرزته، وتطرق لخارطة طريق تشكيل الحكومة الانتقالية، معبرًا عن ثقته في أن تضم كل أطراف السلام فى دولة جنوب السودان خلال الفترة الزمنية التى حددتها الإيجاد.من جانبه، أشاد السفير اوجوستينو نجروجي، بمتابعة رئيس مجلس السيادة، المستمرة واللصيقة على سير تنفيذ اتفاقية سلام الجنوب، موضحا أن الوفد قدم شكره لحكومة السودان على المساعدات التي ظلت تقدمها لإنجاح تنفيذ عملية السلام، خاصة بند ترتيبات تشكيل الحكومة الانتقالية والترتيبات الأمنية وعمليات دمج القوات التي يشرف عليها ضباط سودانيون، بالإضافة إلى ما قدمه السودان من دعم عيني لهذه العمليات.وقال إن رئيس مجلس السيادة وعد بالمتابعة للاطمئنان على سير عملية الدمج والتأكد من جاهزية القوات لأداء واجباتها الوطنية.من جهة أخرى، التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مع سفير اليابان لدي السودان شينجي اوربياشي، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد، وأعرب السفير الياباني، في تصريح صحفي عقب اللقاء، عن سعادته بالتطور الذي شهدته علاقات البلدين خلال فترة عمله، وعبر عن أمله بأن تصبح أكثر قوة في المستقبل.