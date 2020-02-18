داعية إسلامى: لا يجوز استخدام النص القرآنى فى غير موضعه

قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، إن القرآن الكريم علمنا ما يجب وما لا يجب قوله، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بنص ما يقال وما يلفظ دون التحجج بالنوايا والمقصود.وأضاف خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دى إم سي"، أن هناك جملًا وعبارات متداولة وهي خاطئة، مثل الجملة الشائعة عن «النائم بياكل رز بلبن مع الملايكة" قائلا: "مفيش ملايكة بتاكل"، مشيرًا إلى اللغط حول استخدام النص القرآني في غير موضعه، مثل محل الترزي الذي يستشهد بالآية الكريمة "وفصلناه تفصيلًا"، لافتًا إلى أن كل هذا وقياسًا عليه الميكروباصات والكافيهات، لا يجوز، حيث إن كلام الله منزه عن كل هذا العبث.