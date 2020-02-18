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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

صاحب مطعم البرنس: «هرفع دعوى قضائية ضد القائمين على مسلسل البرنس»

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:48 م
صاحب مطعم البرنس
صاحب مطعم البرنس
أحمد فوده
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أكد ناصر البرنس صاحب المطعم الشهير بمنطقة إمبابة، عزمه تقديم دعوى قضائية ضد القائمين على مسلسل "البرنس" والذي يلعب فيه الفنان محمد رمضان دور البطولة، والمنتظر عرضه شهر رمضان المقبل.

وقال ناصر البرنس في تصريحات لـ"الدستور"، إن منتجي المسلسل التلفزيوني يستغلون اسمه في عملهم الدرامي دون الرجوع إليه، وهو الأمر الذي يرفضه تماما.

وكان ناصر البرنس، شرح تفاصيل الأزمة في فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عندما وصل محمد رمضان للمطعم بصحبة 20 شخصًا، وصور فيديو كليب داخله المطعم دون علم صاحبه، أمس الإثنين.

وقال "ناصر" في الفيديو:" كنت في البيت مريح وسمعت خبر إن محمد رمضان جايلي المطعم، فطلبت من العاملين أن يرحبوا به ويجهزوا له طرابيزة تتسع لـ 20 شخصا، وبعدها ببص لقيت كاميرات رهيبة 7 أو 8، أنا عندي كاميرا وبعت ابني يصور، استغربت وقولت أكلم منتج كليباته أسأله إيه الحكاية".

واستكمل: "قولتله بتصوروا حاجة لمسلسل البرنس أو فيديو كليب؟، فقالي متتكلمش في الموضوع ده عشان متزعلش مني".

واستطرد متسائلًا: "إيه مزعلش دي إنت بتهددني، إنتم بتيجوا تدخلوا المحل وتصوروا كده من غير ما صاحب المحل يعرف، أنا بيجيلي نجوم عريقة كتير هنا، وبصورهم.. مبقدرش أصور معاهم من غير ما أستأذنهم، يبقى إزاي إنت تيجي وتصور هنا من غير إذني".

واختتم حديثه قائلا: "لأ دا أنا أرفع دعوى قضائية وبلدي تجيب لي حقي، أنا فرغت الـ 65 كاميرا اللي عندي، واكتشفت إنه بيصور فيديو كليب".
ناصر البرنس
ناصر البرنس
صاحب مطعم البرنس
صاحب مطعم البرنس
ناصر البرنس
ناصر البرنس
صاحب مطعم البرنس
صاحب مطعم البرنس

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