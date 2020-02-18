مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى زامبيا

قدمت الوكالة ‪ المصرية للشراكة من أجل التنمية، اليوم الثلاثاء، مساعدات إنسانية إلى زامبيا لمساندتها فيما تتعرض له من موجة جفاف، في إطار التضامن مع الدول الإفريقية الشقيقة فيما تواجهه من أزمات ومشكلات.وسلم السفير أحمد مصطفى، سفير مصر لدى زامبيا، المساعدات التي تمثلت في مجموعة من المواد الإغاثية لتخفيف معاناة المتضررين، خلال الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة بمقر هيئة الإغاثة التابعة لرئاسة الجمهورية الزامبية، وبحضور الوزيرة بمكتب نائب رئيس الجمهورية الزامبي "أوليپا فيري"، التي أعربت في تصريحاتها عن امتنان بلادها لهذه المساعدات التي تلبي احتياجات العديد من المواطنين المتضررين.من جانبه، أكد السفير المصري على أن هذه المساعدات تأتي فى ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وزامبيا على مدار عقود طويلة، مبرزًا ما تعكسه كذلك من حرص الدولة المصرية على تقديم يد العون للأشقاء فى زامبيا لتجاوز ما تتعرض له من تحديات.