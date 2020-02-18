«عاشور» يستكمل لقاءاته المفتوحة مع المحامين في 5 محافظات

يستكمل سامح عاشور نقيب المحامين، لقاءاته المفتوحة مع المحامين بجميع أنحاء الجمهورية بخمس محافظات، تلبية للدعوات التي يتلقاها من المحامين بكافة أنحاء مصر لعقد لقاءات معه للتعرف على آخر المستجدات النقابية.وتبدأ جولات "عاشور"، بلقاء محامي السويس، بعد غد الخميس، في تمام الثانية عشرة ظهرا بنادي المحامين بالنقابة، كما يعقد في مساء اليوم ذاته لقاء مفتوحا مع محامي الإسماعيلية، في تمام السابعة والنصف مساء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بقصر الثقافة بالمحافظة، ويعقب اللقاء تكريم النقيب العام لعدد من شيوخ المحامين وحملة الماجستير والدكتوراه.كما يعقد "عاشور" لقاء مفتوحا مع محامي أسيوط، يوم السبت المقبل، في تمام الواحدة ظهرا، بقاعة المؤتمرات بجامعة أسيوط، على أن يلتقي محامي سوهاج يوم الأحد المقبل في تمام الواحدة ظهرا بنادي المحامين بالمحافظة.وفي سياق متصل، يعقد نقيب المحامين لقاء مفتوحا مع محامي البدرشين بالجيزة، يوم الإثنين المقبل، في تمام السادسة مساء، بنادي النيل بالجزيرة.يشار إلى أن "عاشور"، أجرى خلال الفترة الماضية عدد من اللقاءات المفتوحة مع المحامين بمختلف المحافظات، كان آخرها بمحافظات المنيا، وبورسعيد، والإسكندرية، والغربية.