سفيرنا فى صوفيا يلتقى نائبة الرئيس البلغارى

استقبلت نائبة رئيس الجمهورية البلغاري "إليانا يوتوفا"، يوم الإثنين 17 فبراير 2020، السفير خالد عمارة، سفير جمهورية مصر العربية في صوفيا، حيث تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم خلاله تأكيد حرص البلدين على تكثيف العلاقات والتعاون علي كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية.وأوضحت "يوتوفا" خلال اللقاء إدراك بلغاريا لدور مصر المحوري باعتبارها ركيزة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وأكدت ضرورة تقوية جسور التواصل والتقارب مع القاهرة، مشيدة بتجربة مصر في تناول قضايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين، والتصدي لظاهرة الإرهاب العابر للحدود، وتمكين المرأة المصرية بفضل توافر إرادة القيادة السياسية.