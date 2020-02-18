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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن لـ16 متهمًا بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:40 م
محكمة جنايات
محكمة جنايات
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، الثلاثاء، بالسجن من 3 لـ7 سنوات لـ16 متهم وغرامة 200 ألف لكل متهم بتهمة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بالنزهة.

وعاقبت المحكمة عطية.م، ومحمد.أ، وسعيد.خ ومحمد.أ بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 200 ألف لكل منهما.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من محمد.م، ومحمد.ع، ومحمد.ع، ووليد.ع، ومحمد.ع، ومصطفي.م، ومحمود.م، وفريدة.م بالسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف لكل منهما، كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من صلاح.ع، ومحمد.ع، ومحمد.ش، وعبد الرحمن.س بالسجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف لكل منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

كشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين من الأول حتى الثامن أسسوا ونظموا وأداروا وآخرون مجهولون، جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين، ويصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب ويتولي الرابع تسليم واستلام تلك المستندات من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس والسادس والسابع أولئك المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمين أنهم أزواج بعضهن توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 الي 130 ألف جنيه عن المهاجر الواحد.

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين من التاسع حتى الخامس عشر، أسسوا ونظموا وأداروا وآخرون مجهولون، جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة التاسع تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب العاشر والحادي عشر والخامس عشر المهاجرين المهربين وتزوير واصطناع المستندات اللازمة، للتهريب وتسليم المستندات للمهاجرين واستلامها عقب ذلك من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الثالثة عشر المهاجرين الأطفال للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمة كونها والدتهم توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، وقيامها والتاسع والرابع عشر بنقلهم عبر الحدود من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 150 ألف جنيه عن المهاجر.

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