نائب سوري: إعادة تشغيل مطار حلب ينشط التبادل التجاري مع مصر

قال النائب السوري محمد فواز، إن أبرز مكتسبات تحرير حلب من الإرهاب إعادة تشغيل المطار الدولي.وأضاف فواز في تصريحات لـ«الدستور»: «سيتم غدًا الأربعاء الإعلان رسميًا عن عودة المطار للخدمة، وتسيير رحلة من مطار دمشق إلى حلب وبالتالي سيتمكن جميع السوريين المتواجدين في أنحاء العالم خاصةً رجال الأعمال والمتواجدين في مصر الشقيقة من التواصل مع الوطن والعودة لمن يرغب منهم في ذلك».وأكد النائب السوري أن التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وسوريا سيزدهر، بعد عودة المطار للعمل.