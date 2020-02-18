الأمن الروسي يحبط عمليتين إرهابيتين ضد مؤسسات تعليمية في القرم

أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي عمليتين إرهابيتين ضد مؤسسات تعليمية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم، واعتقل مراهقين وبحوزتهما عبوات ناسفة يدوية الصنع.وذكر بيان لجهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الثلاثاء أنه جرى اعتقال المشتبه بهما، وهما من سكان مدينة كيرتش بالقرم ومن مواليد عامي 2003 و2004.وأوضح جهاز الأمن الفدرالي الروسي أنه تم العثور في محل سكن المعتقلين على عبوات ناسفة يدوية الصنع، جرى شراء مكوناتها عبر الإنترنت، لافتا إلى أن المعتقلين قاما بإجراء اختبارات لفعالية العبوات الناسفة على الحيوانات الأليفة.