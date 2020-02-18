3 يوليو.. القمص داود لمعى يزور إيبارشية لوس أنجلوس
الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:29 م
مونيكا جرجس - ماريان رسميطباعة
أعلنت إيبارشية لوس أنجلوس عن زيارة القمص داود لمعي، كاهن كنيسة مارمرقس بكليوباترا- مصر الجديدة، في الفترة من 3 يوليو إلى 5 يوليو 2020.
وترأس القمص داود لمعي، كاهن كنيسة مارمرقس الرسول بمصر الجديدة، الجمعة الماضي، مؤتمر "حفظت الإيمان"، الذي تنظمه كاتدرائية مار مرقس الرسول بالكويت، في إطار زيارته لدولة الكويت لافتقاد الشعب القبطي هناك.
وترأس القمص داود لمعي، كاهن كنيسة مارمرقس الرسول بمصر الجديدة، الجمعة الماضي، مؤتمر "حفظت الإيمان"، الذي تنظمه كاتدرائية مار مرقس الرسول بالكويت، في إطار زيارته لدولة الكويت لافتقاد الشعب القبطي هناك.