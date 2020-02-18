3 يوليو.. القمص داود لمعى يزور إيبارشية لوس أنجلوس

أعلنت إيبارشية لوس أنجلوس عن زيارة القمص داود لمعي، كاهن كنيسة مارمرقس بكليوباترا- مصر الجديدة، في الفترة من 3 يوليو إلى 5 يوليو 2020.وترأس القمص داود لمعي، كاهن كنيسة مارمرقس الرسول بمصر الجديدة، الجمعة الماضي، مؤتمر "‎حفظت الإيمان"، الذي تنظمه كاتدرائية مار مرقس الرسول بالكويت، في إطار زيارته لدولة الكويت لافتقاد الشعب القبطي هناك.