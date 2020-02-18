رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يستقبل سفير فرنسا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:29 م
الدكتور إسماعيل عبدالغفار
الدكتور إسماعيل عبدالغفار
حسن كامل
طباعة
استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار، إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وسفير فرنسا بجمهورية مصر العربية استيفان روماتيه، وقنصل عام فرنسا بالإسكندرية جنينا إيريرا، بمقر الأكاديمية العربية في أبوقير.

استعرض الدكتور إسماعيل عبدالغفار أفرع الأكاديمية العربية في مصر، وقدم للوفد شرحا وافيا عن الدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية مؤسسة تعليمية وصرح علمي كبير وعريق وأيضا بيت خيرة يقدم خدماته لجميع الدول العربيه، وأبدي سفير فرنسا اهتمامه بمصر ورغبته في زيارة الأكاديمية واستعداده لزيادة وتقوية العلاقات التي هي أساسا متواجدة بين الأكاديمية وبعض جامعات فرنسا.

وفي الاجتماع الذي ضم وفد الأكاديمية المكون من عمرو الحلو مدير وحده الاتفاقيات الدولية بالأكاديمية، والدكتورة حنان جودة عميد المعهد العربي لتنمية المهارات القيادية ونيفين الصغير وكيل الكلية للتدريب وخدمة المجتمع في كلية الإدارة والتكنولوجيا والدكتورة هبة صادق رئيس إدارة الأعمال الفرنسية في كلية الإدارة والوفد الفرنسي.

كما استعرض الجانبان طرق التعاون بين الطرفين والاتفاقيات التي على وشك التنفيذ وعدد من الاتفاقيات الجديدة بين الأكاديمية وبعض الجامعات الفرنسية وكيفية تحديث القديم منها ومن شأنها خدمة مجال التعليم سواء في مصر أو في دولة فرنسا.

وأكد السفير الفرنسي على أنه يسعى أيضا لتفعيل برامج لتعليم الطلاب الفرنسيين اللغة العربية بالأكاديمية وتعليم طلبة الأكاديمية الفرنسية من خلال كورسات خاصة وعقد معسكرات صيفية للطلاب الفرنسيين وإرسال طلبة الأكاديمية بفرنسا خلال فترة الصيف.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

إنذاران لـ«شاكر» و«زكى» لإيقاف محمد رمضان عن التمثيل والغناء

منذ يوم

محمد رمضان يحتفل بخطوبة شقيقته (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

متحدث «الصحة» يكشف حقيقة ظهور حالة ثانية حاملة لـ«كورونا»

الصور

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

أول بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش بتهمة التحريض على شرب الخمور

إنذاران لـ«شاكر» و«زكى» لإيقاف محمد رمضان عن التمثيل والغناء

الطيار الموقوف يتقدم بالتماس لوزير الطيران ومجلس النواب

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

دراسة: السلوك المعادى للمراهقين يكشف اعتلالًا دماغيًا

الرجال أكثر عرضة للوفاة بـ«كورونا»

تحتوي على السكر.. الجانب السلبي لعصائر الخضروات

قلة ساعات نوم المرأة تزيد من تناولها للسكريات

منوعات

أفضل الأزياء الإماراتية في أسبوع الموضة بلندن (صور)

السفير المصري بالإمارات يزور مقر بعثة الزمالك

الكويت الثانية عالميًا في معدل إجراء عمليات السمنة

مدة بقاء كورونا على الأسطح الملوثة

مقالات الرأي
ماجد حبته
صفعات سورية جديدة لأردوغان
لينا مظلوم
مصير تركيا فى قبضة الميليشيات «الأردوغانية»
سيد عبدالقادر
مزايدة جديدة على الأقصى
مؤمن المحمدي
ابن أبى السرح
المزيد

الثقافة

مازوركا البولندية على مسرح الرديسية بأسوان

السبت.. «كيميت» للفنون والثقافة تفتتح معرض «بلا عيب»

ورشة مع ذوى الهمم بجمعية محبى الفنون الجميلة.. غدًا

للمرة الأولى.. الفنانة التشكيلية نانيس عرفات تفتتح معرضها بـ30 لوحة