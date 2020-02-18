رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يستقبل سفير فرنسا

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار، إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وسفير فرنسا بجمهورية مصر العربية استيفان روماتيه، وقنصل عام فرنسا بالإسكندرية جنينا إيريرا، بمقر الأكاديمية العربية في أبوقير.استعرض الدكتور إسماعيل عبدالغفار أفرع الأكاديمية العربية في مصر، وقدم للوفد شرحا وافيا عن الدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية مؤسسة تعليمية وصرح علمي كبير وعريق وأيضا بيت خيرة يقدم خدماته لجميع الدول العربيه، وأبدي سفير فرنسا اهتمامه بمصر ورغبته في زيارة الأكاديمية واستعداده لزيادة وتقوية العلاقات التي هي أساسا متواجدة بين الأكاديمية وبعض جامعات فرنسا.وفي الاجتماع الذي ضم وفد الأكاديمية المكون من عمرو الحلو مدير وحده الاتفاقيات الدولية بالأكاديمية، والدكتورة حنان جودة عميد المعهد العربي لتنمية المهارات القيادية ونيفين الصغير وكيل الكلية للتدريب وخدمة المجتمع في كلية الإدارة والتكنولوجيا والدكتورة هبة صادق رئيس إدارة الأعمال الفرنسية في كلية الإدارة والوفد الفرنسي.كما استعرض الجانبان طرق التعاون بين الطرفين والاتفاقيات التي على وشك التنفيذ وعدد من الاتفاقيات الجديدة بين الأكاديمية وبعض الجامعات الفرنسية وكيفية تحديث القديم منها ومن شأنها خدمة مجال التعليم سواء في مصر أو في دولة فرنسا.وأكد السفير الفرنسي على أنه يسعى أيضا لتفعيل برامج لتعليم الطلاب الفرنسيين اللغة العربية بالأكاديمية وتعليم طلبة الأكاديمية الفرنسية من خلال كورسات خاصة وعقد معسكرات صيفية للطلاب الفرنسيين وإرسال طلبة الأكاديمية بفرنسا خلال فترة الصيف.