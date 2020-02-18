التموين تضبط 4 أطنان مخللات فاسدة بالشرقية

تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من المخللات غير مطابقة للمواصفات، حيث تم التحفظ على 4 أطنان مخللات بأحد المصانع بالشرقية غير صالحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضها على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك فى إطار الحملة التي شنتها الوزارة برئاسة المهندس عبدالمنعم خليل رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية، وبتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين، والتصدى لأى محاولات من قبل البعض.