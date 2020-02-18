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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين تضبط 4 أطنان مخللات فاسدة بالشرقية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:26 م
مخللات فاسدة
مخللات فاسدة
نرمين محمود الدهان
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تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من المخللات غير مطابقة للمواصفات، حيث تم التحفظ على 4 أطنان مخللات بأحد المصانع بالشرقية غير صالحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضها على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار الحملة التي شنتها الوزارة برئاسة المهندس عبدالمنعم خليل رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية، وبتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين، والتصدى لأى محاولات من قبل البعض.

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