محافظة القاهرة تواصل العمل لتطوير محيط «شجرة مريم»

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أعمال تطويرات شجرة مريم تتم على قدم وساق من قِبل أجهزة المنطقة ضمن العمل على تطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة.وأكد صابر في تصريحات لـ"الدستور" أن أجهزة المنطقة تنتظر انتهاء أعمال شركتي مياه والصرف الخاصة بتجديد شبكات المرافق، لبدء أعمال المرحلة الثانية من أعمال التطوير بمحيط شجرة مريم، لافتًا إلى طلاء كل العقارات المطلة على المنطقة بشارع المطراوي، وأن وزارة الآثار تواصل أعمالها في محيط شجرة مريم حسب أجندتها الخاصة بالعمل على مسار العائلة المقدسة في المطرية بالقاهرة.كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد عقد اجتماعًا، لبحث سرعة الانتهاء من مرحلة إعداد وتشغيل نقاط المسار الـ25 بالمحافظات والبنية التحتية لكل نقاط المسار بالمحافظات، بهدف وضع مسار العائلة المقدسة على خريطة السياحة العالمية.وشارك في الاجتماع سكرتيرو عموم محافظات القاهرة، والبحيرة، والشرقية، وكفر الشيخ، والمنيا، وأسيوط، والغربية، وشمال سيناء، وعدد من قيادات الوزارة، واللجان الفنية المكلفة فى كل محافظة، وممثلون لوزارات السياحة والآثار، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والكنيسة القبطية المصرية.