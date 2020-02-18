بـ«الليلة ياسمرا».. فرقة أسوان تبهر الجمهور بالحديقة النباتية (صور)

تألقت فرقة أسوان خلال عرضها الفنى بالحديقة النباتية برقصة نوبية على أغنية "الليلة ياسمرا"، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون، وسط أجواء فلكلورية مبهجة ومليئة بالسرور.وتفاعل العديد من الجماهير بالتصفيق الحار والغناء برفقتهم، بالإضافة إلى الفرق الأجنبية المتواجدة بالحديقة، وسط أجواء سعيدة.ويصل عدد الفرق المشاركة خلال فعاليات طابور العرض بمهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون 23، أبرزهم العريش والجزائر واليونان، بورسعيد، والمكسيك، وبلغاريا، والمغرب وتستمر فعالياته حتى يوم 22 فبراير الجارى.وواصلت باقى الفرق المشاركة فى مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون عروضها فى مختلف قصور وبيوت الثقافة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن.