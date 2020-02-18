شركة الإنتاج الحربي تعرض شكل مقر نقابة المحامين بتقنية الـ«3D»

عرضت شركة الإنتاج الحربي للإنشاءات، والمنفذة لمشروع إنشاء وتجديد مبنى نقابة المحامين، الشكل النهائي للمبنى الجديد، والذي من المقرر أن تسلم الشركة المرحلة الأولى له في 15 مارس المقبل.وأظهرت صور الـ"3D" التي عرضتها الشركة، واجهات المبنيين الجديدين، والقديم والدور الأرضي، والأول الخاص بالموظفين بالمبنى الجديد.وتشهد نقابة المحامين انتخابات على مقعد النقيب وعضويات مجلس النقابة وذلك فى 15 مارس المقبل.