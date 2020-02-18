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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: واشنطن تحولت من مراقب إلى وسيط فى مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:24 م
الحكومة السودانية
الحكومة السودانية
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أكدت الحكومة السودانية أن الجانب الأمريكي تحول في الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة، من دور المراقب إلى دور الوسيط بشكل مباشر.

واستمع مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، إلى تقرير من وزيري الخارجية أسماء عبدالله والري ياسر عباس، حول مشاركتهما في مفاوضات سد النهضة بواشنطن بين السودان ومصر وإثيوبيا، تحت إشراف وزارة الخزانة الأمريكية.

وقال وزير الإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في تصريحات عقب الاجتماع، إن الوزيرين أوضحا أن المفاوضات قطعت شوطًا كبيرًا في الوصول إلى اتفاق واستكمال كثير من الجوانب الفنية المتعلقة بسلامة السد وتبادل المعلومات والبيانات بجانب الدراسات البيئية.

وأضاف أنه تم تجميع كل المقترحات من الدول الثلاث، ويعكف الجانب الأمريكي على صياغة الاتفاقية النهائية التي سيتم عرضها على الدول الثلاث لإبداء ملاحظاتها حولها، مشيرًا إلى أنه في حال اتفاق الدول الثلاث سيقام احتفال بواشنطن يحضره رؤساء الدول والحكومات الثلاث للتوقيع على الاتفاقية.

وردًا على سؤال بشأن ما أثير في بعض وسائل الإعلام من تنازل السودان عن فائض حصته في مياه النيل لمصر، أجاب صالح: "هذا الحديث عارٍ تمامًا من الصحة، والأمر لم يطرح في أية مرحلة من مراحل التفاوض بين الدول الثلاث".

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