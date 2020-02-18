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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إضراب المضيفين يوقف 40 % من رحلات الخطوط الجزائرية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:23 م
الخطوط الجزائرية
الخطوط الجزائرية
أ ش أ
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كشف أمين أندلسي الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الثلاثاء عن أن إضراب المضيفين الذي بدأ أمس الاثنين تسبب في إلغاء 40% من الرحلات اليوم.

وأضاف "أندلسي" في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، إن نفس النسبة تم تسجيلها أمس الاثنين، حيث ألغيت 13 رحلة منها 10 رحلات دولية و3 داخلية.

وأشار إلى أن الشركة شكلت لجنة لإدارة الأزمة مهمتها متابعة الإضراب ومحاولة تسيير الرحلات، من خلال تعويض الرحلات الملغاة برحلات تستخدم فيها طائرات ذات سعة أكبر لاستيعاب أكبر عدد من المسافرين.

وأوضح الناطق باسم الخطوط الجوية الجزائرية أن عدد الموظفين الذين دخلوا في حركة احتجاجية بلغ عددهم 62 شخصًا وتم وقفهم عن العمل تحفظيًا، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية اللازمة ستتخذ ضد المضربين.

وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد اعتبرت في بيانها أمس الاثنين أن إضراب المضيفين غير شرعي، مؤكدة أنها لن تتسامح مع من توقف عن العمل والاكتفاء بالإبلاغ عن طريق رسالة نصية قصيرة، دون احترام الإجراءات التنظيمية السارية المفعول الخاصة بالحق في الإضراب، مضيفة أنها تؤدي خدمة عمومية وأنها تشبه هذه الطريقة باحتجاز للزبائن.

وأوضحت الشركة أن الأسباب الرئيسية للحركة الاحتجاجية هي الأجور، مشيرة إلى أن إدارة الموارد البشرية للشركة قد دخلت في مفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل مبادرة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للشركة.

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