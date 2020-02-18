تراجع الليرة التركية عند أدنى مستوى منذ 9 أشهر

واجهت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا إلى أضعف مستوياتها منذ مايو الماضي، وذلك قبيل قرار وشيك من البنك المركزي التركي بشأن السياسة النقدية.ويأتي ذلك وسط قلق المستثمرين حيال التوترات في إدلب السورية، حيث تحشد تركيا قواتها.وفي الساعة 09:04 بتوقيت جرينيتش، سجلت العملة التركية 6.0680 ليرة للدولار، بعد أن أغلقت تداولات الإثنين، عند 6.0485 ليرة للدولار.وفي ما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الليرة في نحو عام.