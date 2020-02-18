الطيار الموقوف يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد محمد رمضان

تقدم محامي الطيار أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" ببلاغ جديد إلى النائب العام، اتهم فيه الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى سمعته وشرفه.وقال البلاغ الذى حمل رقم 10053 عرائض النائب العام، أن الفنان محمد رمضان نشر فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبواليسر، وأنه ادعى عليه مطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.