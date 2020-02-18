«ترامب» يدعو لإسقاط كل قضايا تحقيقات «مولر»

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، لإسقاط جميع القضايا المنبثقة عن تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر، في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، وأشار إلى أنه قد يرفع دعوى قضائية بهذا الخصوص.وقال ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر: كل ما يتعلق بهذا التحقيق المخادع.. تشوبه عيوب وفي رأيي أنه يتعين إسقاطه.وأضاف ترامب، لو لم أكن رئيسًا، لرفعت دعوى قضائية على الجميع في كل مكان.. وقد أفعل.