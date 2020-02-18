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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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افتتاح المؤتمر العلمى الثانى للدراسات العليا بتجارة قناة السويس

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:41 م
تجارة قناة السويس
تجارة قناة السويس
الاسماعيلية- محمود الكيلانى
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افتتح، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمى الثاني للدراسات العليا بكلية التجارة جامعة قناة السويس، والذى جاء بعنوان التوجيهات الإدارية والمحاسبية الحديثة في مجال البحث العلمي (نقل الأساليب الأكاديمية إلى الواقع الميداني) بقاعة ٣٠ يونيو داخل كلية التجارة.

جاء المؤتمر برعاية ودعم الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التجارة، وإشراف تنفيذى الدكتور هاني السعيد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة هبة جمال، رئيس قسم المحاسبة والمراجعة، ومقرر المؤتمر الدكتورة نهال السادات، مدرس بقسم إدارة الأعمال.

وأكد الدكتور أحمد زكي أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على أهم الوجهات والأساليب الإدارية الحديثة في مجال البحث العلمي والإلمام بالنظم والتوجهات المحاسبية الجديدة ودورها في ضبط الأداء المحاسبي في الشركات والمؤسسات والتعرف على كيفية الدمج بين العلوم الإدارية والمحاسبية لدعم اتخاذ القرارات في المؤسسات المعاصرة ومحاولة تطبيق التوجهات الإدارية والمحاسبية الحديثة، ونقل أثرها إلى الواقع الميداني في منظمات الأعمال المعاصرة واكتشاف مجالات بحثية متطورة في التخصصات الإدارية والمحاسبية.

وأشار الدكتور هاني السعيد إلى أن المؤتمر يدور حول خمسة محاور أساسية، هي: التوجهات والأساليب الإدارية الحديثة والنظم، والتوجهات المحاسبية الجديدة في المنظمات المعاصرة، وكذلك ضبط الأداء المحاسبي في الشركات والمؤسسات، ونقل الخبرات الأكاديمية الإدارية والمحاسبية إلى الواقع الميداني، والشكل المالي وكيفية تحقيقه في المجال التطبيقي.
افتتاح المؤتمر العلمى الثانى للدراسات العليا بتجارة قناة السويس
افتتاح المؤتمر العلمى الثانى للدراسات العليا بتجارة قناة السويس
افتتاح المؤتمر العلمى الثانى للدراسات العليا بتجارة قناة السويس
افتتاح المؤتمر العلمى الثانى للدراسات العليا بتجارة قناة السويس

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