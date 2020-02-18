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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الطيار الموقوف يتقدم بالتماس لوزير الطيران ومجلس النواب

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:33 م
الطيار أشرف أبو اليسر
الطيار أشرف أبو اليسر
فاتن غلاب
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تقدم الطيار أشرف أبواليسر، صاحب الواقعة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، صباح اليوم، بطلب التماس لوزير الطيران المدنى، وسلطة الطيران المدني المصري، للنظر في تخفيف العقوبة الموقعة عليه، من قبل سلطة الطيران المدني، والتي جاءت بسحب رخصة الطيران الخاصة به، وإيقافه عن ممارسة أي عمل يتعلق بالطيران مدى الحياة، وذلك لمخالفته القوانين واللوائح المنظمة لقواعد الأمن والسلامة الجوية، خلال رحلة خاصة، على متن طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة التابعة لوزارة الطيران المدنى المصري.

ومن المقرر أن يتقدم أيضًا بالتماس آخر مماثل إلى مجلس النواب، لإعادة النظر في العقوبة التى تم توقيعها عليه، مشيرًا إلى أن عمله كطيار هو مصدر دخله الوحيد له ولأسرته.


وقال الطيار الموقوف إنه فوجئ بالفنان محمد رمضان داخل كابينة القيادة، وطلب الجلوس على مقعد مساعد الطيار، لالتقاط صورة تذكارية فقط، مع الوعد بعدم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الفنان لم يلتزم بوعده، وقام بنشر فيديو تسبب فى إيقافه عن ممارسة أي عمل يتعلق بالطيران وسحب رخصته مدى الحياة.

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