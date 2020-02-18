الطيار الموقوف يتقدم بالتماس لوزير الطيران ومجلس النواب

تقدم الطيار أشرف أبواليسر، صاحب الواقعة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، صباح اليوم، بطلب التماس لوزير الطيران المدنى، وسلطة الطيران المدني المصري، للنظر في تخفيف العقوبة الموقعة عليه، من قبل سلطة الطيران المدني، والتي جاءت بسحب رخصة الطيران الخاصة به، وإيقافه عن ممارسة أي عمل يتعلق بالطيران مدى الحياة، وذلك لمخالفته القوانين واللوائح المنظمة لقواعد الأمن والسلامة الجوية، خلال رحلة خاصة، على متن طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة التابعة لوزارة الطيران المدنى المصري.ومن المقرر أن يتقدم أيضًا بالتماس آخر مماثل إلى مجلس النواب، لإعادة النظر في العقوبة التى تم توقيعها عليه، مشيرًا إلى أن عمله كطيار هو مصدر دخله الوحيد له ولأسرته.وقال الطيار الموقوف إنه فوجئ بالفنان محمد رمضان داخل كابينة القيادة، وطلب الجلوس على مقعد مساعد الطيار، لالتقاط صورة تذكارية فقط، مع الوعد بعدم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الفنان لم يلتزم بوعده، وقام بنشر فيديو تسبب فى إيقافه عن ممارسة أي عمل يتعلق بالطيران وسحب رخصته مدى الحياة.