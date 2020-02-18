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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان ينفي وصول وفد «الجنائية الدولية»

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:33 م
الحكومة السودانية
الحكومة السودانية
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نفت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، ما تردد في اليومين الماضيين على نطاق واسع من وصول وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم، لبحث مثول مطلوبين من بينهم الرئيس المعزول عمر البشير أمام المحكمة؛ لمحاكمتهم في اتهامات، بينها ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات للصحفيين اليوم، عقب اجتماع لمجلس الوزراء: إن الحديث حول وصول وفد من المحكمة الجنائية الدولية للخرطوم عار تماما من الصحة، معربًا عن أسفه لـ"التناول غير المهني الذي قامت به بعض وسائل الإعلام في نشر الأكاذيب والشائعات والأخبار غير الدقيقة، بالرغم من أنها تمتلك الوسائل والآليات للتأكد من مثل هذه المعلومات".

وأضاف صالح: إنه من الممكن أن يزور وفد من المحكمة السودان، لأن هناك نقاشا يدور حول تفاصيل مثول المطلوبين أمامها، وبمجرد وصوله سيتم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي، لأنه لا يوجد لدينا ما نُخفيه في هذا الصدد.

في غضون ذلك، استمع مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء، إلى تقرير من وزير الحكم الاتحادي الدكتور يوسف الضي، حول زيارته عدة ولايات، ودار نقاش حول كيفية معالجة قضايا الولايات.

وقال صالح: إن وزير الحكم الاتحادي طمأن المكونات المجتمعية في تلك الولايات بأن أمر تعيين الولاة مرتبط فقط بمفاوضات السلام في جوبا، لافتا إلى أنه تم توقيع اتفاق بين الحكومة والجبهة الثورية (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية) ينص على حسم مسألة تعيين الولاة خلال أسبوع، فضلا عن أن قوى "إعلان الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة)، قدمت مرشحيها للولايات إلى رئيس الوزراء.

وأضاف: إن الغرض من زيارة وزير الحكم الاتحادي للولايات هو الحيلولة دون حدوث فراغ في هياكل الحكم الانتقالي، موضحا أن مجلس الوزراء قدم الشكر للولاة العسكريين على الجهود الكبيرة التي قاموا بها خلال الفترة الماضية.

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