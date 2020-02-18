مصر وفرنسا تنفذان تدريبًا جويًا عابرًا بمشاركة «شارل ديجول»

نفّذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريبًا جويًّا عابر (ADEX) بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، أثناء تواجد حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) بالبحر المتوسط وبمشاركة عدد من طائرات الرافال و(إف - 16) المصرية.وتضمن التدريب قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ مهام البحث والإنقاذ داخل وخارج المياه الإقليمية المصرية، والتدريب علي الدفاع والهجوم على هدف حيوى بحري، وتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، وكذلك التدريب علي مهاجمة قطع بحرية بمناطق التدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر.يهدف التدريب إلى نقل وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي بالمنطقة، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة؛ لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.