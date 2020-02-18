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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الغضبان» يلتقي مسئولي شركة أوروبية لعدادات المياه الذكية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:20 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد/شيماء رشاد
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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مسئولى شركة أوروبية لإنتاج عدادات المياه الذكية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الشركة والمحافظة فى تركيب العدادات الذكية فى الأحياء السكنية المختلفة بالمحافظة.

وناقش اللواء عادل الغضبان إمكانية الاستعانة بالشركة فى تركيب العدادات الذكية للوحدات السكنية، وذلك فى إطار خطة المحافظة للانتهاء من تركيب العدادات الذكية فى المياه والكهرباء والغاز، لجميع الوحدات السكنية ببورسعيد، وذلك تماشيا مع التطور الرقمي الذي تشهده المحافظة.

ووجّه المحافظ بوضع دراسة شاملة لمتطلبات المحافظة فى استخدام العدادات الذكية، والتعاون مع الشركة الأوروربية في هذا الشأن، وتحديد المواصفات المطروحة للاستعانة بالعدادات الذكية، كما أكد التنسيق مع هيئة قناة السويس، وفى حال الموافقة سيتم البدء فى تركيب العدادات الذكية لمياه الشرب، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام هذه العدادات فى الأماكن السكنية الجديدة وتعقبها الأحياء السكنية الأكثر كثافة في المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، والمستشار القانونى للمحافظة، ومسئولي مديرية الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع

يذكر أن تجربة العدادات الذكية سيتم تطبيقها فى محافظة بورسعيد، والتى سيتم تعميمها فى باقى المحافظات، وهو عداد مسبق الدفع يستخدم عن طريق الكروت الذكية، كما يوجد برنامج على الموبايل يساعد على الشحن، سواء فى الكهرباء أو الغاز أو المياه، والشركة المتخصصة في إنتاج العدادات الذكية تمتلك مجموعة من الشركات على مستوى العالم تصل إلى 12 مصنعا.

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