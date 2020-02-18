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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورشة مع ذوى الهمم بجمعية محبى الفنون الجميلة.. غدًا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:17 م
الفنون الجميلة
الفنون الجميلة
آلاء حسن
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تستضيف جمعية محبي الفنون الجميلة، ورشة فنون تشكيلية مع ذوي الهمم، في تمام الساعة الخامسة مساء غد الأربعاء، وحتى الثامنة والنصف مساء، وذلك بمقر الجمعية بجاردن سيتي.

ومن المقرر أن تبدأ الأمسية بعدة فقرات فنون تشكيلية متنوعة تشمل على: ورشة رسم مع الفنان خالد المرصفي، فقرة زهور مع الفنانة شيرين صالح، فقرة وجوه ضاحكة وفوتوغرافيا مع الفنان حامد عيد، بجانب استراحة شاي مع الحلوى، مع العلم أن المكان يوفر خامات الرسم والأوريجامي مجانًا.

يذكر أن جمعية محبي الفنون الجميلة بجمهورية مصر العربية أنشئت عام 1923، وتعتبر من أقدم الجمعيات الثقافية التابعة للدولة.

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