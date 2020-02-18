روسيا تستأنف الاتصالات مع إيطاليا لبحث الشئون الدفاعية

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء: إن وزارة الدفاع الروسية تولي أهمية خاصة لاستئناف الاتصالات المنتظمة مع قيادة وزارة الدفاع الإيطالية.وأفاد شويجو، خلال لقائه نظيره الإيطالي لورينزو جويريني في (روما)، إن الحوار بين الجانبين يعتبر أداةً مهمة لتعزيز العلاقات الإيجابية بين وزارتي الدفاع الروسية والإيطالية، مشيرًا إلى أن موسكو تولي أكبر اهتمام لاستئناف الاتصالات المنتظمة للقيادة العليا الإيطالية ووفود من مختلفة المستويات، وزيارات السفن الحربية وإدارات الطيران، وإجراء محادثات لمناقشة مسائل دفاعية.ويبحث وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيطاليا في صيغة "2+2" في (روما) خلال لقائهم اليوم، قضايا تتعلق بالاستقرار الاستراتيجي مثل الحد من التسلح والعلاقات الروسية مع حلف شمال الأطلسي والملفين الليبي والسوري.يذكر في هذا الصدد، أن آخر اجتماع عقد من هذه "السلسلة " في أغسطس عام 2013 في العاصمة الإيطالية (روما ).وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أكي"، سيتم تنظيم الاجتماع في محادثتين، الأولى بين وزيري الخارجية لويجي دي مايو وسيرجي لافروف، والثانية بين وزيري الدفاع لورينزو جويريني وسيرجي شويجو، تليهما جلسة عامة.وفي السياق، أعلنت الخارجية الإيطالية، في بيان لها، عن أن عدة أزمات إقليمية وبعض التحديات العالمية سيتناولها الاجتماع، بالإضافة إلى مناقشات "معمقة " حول الوضع في ليبيا، وأوكرانيا والشرق الأوسط، والاستقرار الاستراتيجي، والسيطرة على التسلح، والأمن الأوروبي ستكون في "لب" المباحثات.