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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة ماليزيين بـ«كورونا» على متن «السفينة الموبوءة»

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:08 م
ماليزيين
ماليزيين
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة مواطنين ماليزيين اثنين من بين مئات المصابين بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19) على متن ​سفينة​ "دايموند برنسيس" السياحية الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في ضواحي طوكيو​.

وقال مدير عام مصلحة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (برناما) الماليزية: إن المواطنين المصابين يخضعان للحجر الصحي حاليًا تحت رعاية السلطات اليابانية، كما أن هناك اثنين آخرين في انتظار نتائج الاختبار الصحي.

وتعد السفينة​ "دايموند برنسيس" حديث العالم اليوم، بعدما تبين وجود مئات الإصابات بالفيروس على متنها، وهي أكبر مجموعة من الحالات خارج الصين مصابة بأكثر من 400 شخص.

وكانت السفينة التي بدأت رحلة بحرية استمرت 16 يومًا، قد مرت بموانئ مختلفة في اليابان وهونج كونج وتايوان وفيتنام، واستقرت في ميناء خليج يوكوهاما في اليابان.

وارتفع عدد الإصابات بين ركاب وطاقم السفينة أمس الإثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى 454 بعدما أعلن مسئولون يابانيون إصابة 99 راكبًا آخر بفيروس كورونا أمس.

وسجلت الصحة الصينية خلال الـ24 الساعة الأخيرة أعلى نسبة وفيات في البلاد بواقع 98 حالة وفاة جراء الفيروس، والكشف عن إصابة 3026 حالة.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد وفيات فيروس كورونا، فاق عدد الوفيات الناجمة عن متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد المعروف باسم "سارس" بين عامي 2002 و2003.

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