الخميس.. تسيير أولى الرحلات الجوية بين الأقصر وشرم الشيخ

قررت شركة مصر للطيران، تشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، بواقع رحلة واحدة أسبوعية، وذلك لأول مرة منذ توقف دام سنوات.يأتي ذلك في إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، وربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين.وبهذه المناسبة، تهدي وزارة السياحة والآثار ركاب أول رحلة طيران لهذا الخط الجديد زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي للأقصر يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020، والتي تبلغ تذكرتها 1400 جنيه مصري.