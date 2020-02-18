المحجوب: الجيش الليبى ضرب السفينة التركية بعد التأكد من حمولتها

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن الجيش الليبي، قصف، اليوم الثلاثاء، سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر كانت في طريقها لتسليم السلاح إلى الميليشيات المسلحة، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس البحري، وفق ما ذكرت "العربية.نت".وأوضح "المحجوب" أن استهداف السفينة جاء بعد التأكد من حمولتها، مضيفًا أنها قدمت من تركيا، في خرق واضح لاتفاقيات حظر إرسال السلاح نحو ليبيا والجهود الأممية لتثبيت وقف إطلاق النار في البلاد.وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني قال في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، "تم تدمير السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والتي رست هذا الصباح في ميناء طرابلس".كما أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، في وقت سابق من اليوم، عن تعرض ميناء طرابلس لقصف، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.في حين نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الميناء قوله، إن مستودعًا تعرض للقصف.يأتي ذلك بعد يوم واحد من موافقة الاتحاد الأوروبي على إرسال بعثة بحرية إلى البحر المتوسط للقيام بعملية مراقبة تمنع وصول السلاح إلى ليبيا.وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد أعمدة الدخان من المواقع التي استهدفها القصف في ميناء طرابلس البحري.