قائد طائرة إجلاء المصريين من ووهان: قمنا بمهمة وطنية وكنت قلقًا

◄الطيار أشرف الهواري لـ"الدستور": قمنا بمهمة وطنية لإنقاذ أشقائنا المصريين بالصين

◄21 ساعة استغرقها زمن الرحلة و125 طن وقود للطيارة

◄تعامنا بحذر مع الركاب خلال مرحلة العودة

◄اتصالات مكثفة من المسئولين مع طاقم الطائرة خلال الرحلة

◄بداية، حدثنا عن التعليمات الوقائية وإرشادات مسئولي وزارتي الصحة والطيران.

◄وكيف كانت التجهيزات بالطائرة؟

◄وما كان رد فعل الأسرة عند علمهم بقيامك بهذه الرحلة الخطيرة؟

◄وما هي أبرز المشاهد هناك؟ وكيف كان استقبال المسؤولين بـ ووهان؟

◄كيف كان التعامل مع الركاب المصريين بعد الإقلاع من ووهان؟

◄وماذا عن الأجواء؟

◄وماذا عن تعامل طاقم الضيافة مع الركاب؟

◄والمشاهد عقب وصول الطائرة إلى مطار العلمين؟

◄صف لنا فترة حجزكم بمطروح

◄ماذا عن اتصالات المسؤولين خلال الرحلة؟

◄هل كان هناك اتصالات من جانب المسئولين بوزارة الطيران المدنى للاطمئنان على الطاقم خلال فترة العزل الطبي؟

◄كيف كان استقبالك من جانب الأسرة عقب الخروج من المعزل الطبى؟

◄الكلمة التي توجهها لمسئولي الوزارة والشركة والشعب المصري؟

◄ما هي أول رحلة لك بعد خروجك من المعزل الطبى ؟

كشف الطيار أشرف الهواري، قائد الطائرة المصرية التي نقلت المصريين المقيمين بمدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا القاتل هناك، عن أهم مراحل الرحلة والترقب الذي دهم الطائرة وأهم التعليمات والإرشادات الطبية وكيفية اختيار طاقم الطيارين والضيافة، فضلًا عن أسرار فترة العزل الطبي بمدينة العلمين، والتي استغرقت 14 يومًا متتالية."الدستور" التقت الهواري وأجرت معه هذا الحوار:تم عقد اجتماع مع مسئولى وزارة الطيران المدنى والصحة لوضع الخطط الوقائية والطبية التي تقرها وزارة الصحة، ووضع الخطط البديلة في حالة حدوث أية أعراض للركاب وطاقم الطائرة، كما تم تحديد دورات المياه التى سيتم استخدامها بالنسبة للطاقم والركاب خلال رحلة العودة من ووهان.وسلمت وزارة الصحة طاقم الطائرة ملابس وقائية وماسكات طبية وبدل كاملة تغطى الجسم كله، وكانت متوفرة بكثافة على متن الطائرة، حيث ارتداها طاقم الضيافة.قمنا بالعمل على احتساب كمية الوقود المطلوبة للرحلة بين مطار القاهرة ووهان الصينية، حيث بلغت حوالى 50 طن وقود بمرحلة السفر، حيث تستغرق 9 ساعات في رحلة الذهاب و65 طن وقود بمرحلة العودة والتي تستغرق 12 ساعة، فضلًا على التعرف على أهم المخاطر الجوية التي ربما نواجهها خلال الرحلة ذهابا وايابًا من حيث الأجواء الجوية وسرعة الرياح والسحب والمطبات الهوائية والمطارات الاحتياطية، وتم العمل على زيادة الوقود بمرحلتي السفر والوصول تحسبا لحدوث أية ظروف عارضة أثناء الطيران.كما تم تلقين بين طاقم الطائرة والطاقم الطبي تابعين لوزارة الصحة وكان من بينهم طبيبة أمراض نساء واخرى طبية أطفال، وكان التنسيق يدور حول كيفية التعامل مع المواقف الطارئة أثناء التحليق.كما قمنا بنقل مساعدات طبية من مصر إلى الصين مثل المطهرات والماسكات، كما جهزت وزارتي الصحة والطيران المدني الطائرة على أعلى مستوى من الأجهزة الطبية والوقائية اللازمة للركاب وطاقم الطائرة لمنع انتقال العدوى على الطائرة.كنت أشعر بالقلق حيال هذا الموقف، وكنت أبحث عن وسائل وطرق امهد بها للأسرة لأنني سأقوم بتلك الرحلة الخطرة، ففى البداية كانوا يشعرون بالفرحة والسعادة البالغة عندما علموا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بنقل المصريين المقيمين بمدينة ووهان الصينية، وعندما علموا بقيامى بتلك الرحلة شعروا بحالة من القلق والتوتر، وفي النهاية وافقوا لان والدهم سيقوم بمهمة وطنية لإنقاذ حياة اشقائهم المصريين المقيمين هناك.كان أشبه بالمقابر ومدينة لا يوجد بها اثرة للحياة على الإطلاق، فلا حركة داخل مطار ووهان باستثناء وجود شخصين فقط لإنهاء إجراءات سفر رحلتنا، وكانت الطائرة المصرية هى الوحيدة القابعة بالمطار، كنا نتوقع أن نظل بالمطار لمدة ساعتين فقط لإنهاء إجراءات العودة، إلا أن الطائرة انتظرت أكثر من 9 ساعات وهو ما لم يكن متوقعا بالنسبة لطاقم الطائرة، وهو موقف كان مرهقا للغاية بالنسبة لنا، لكننا تغلبنا عليه عبر التنسيق بين طاقم الطائرة.وعقب مشاهدة الركاب أثناء صعودهم للطائرة وكان بينهم عدد كبير من السيدات والأطفال، شعرنا أن التعب والمشقة يهون لانقاذ أخواتنا المصريين.كانت هناك حالة من الخوف الشديد لاحتمالية إصابة أي راكب بالفيروس القاتل وسرعة نقله من الضيافة إلى الطيارين، وكانت الضيافة على أعلى مستوى من الكفاءة واليقظة وتم التعامل مع الركاب عبر مسافات بعيدة.كما كانت أعداد الركاب أكثر من مقاعد الطائرة، وقام الركاب بوضع أطفالهم الرضع على أرجلهم أثناء مرحلة العودة، لاستيعاب باقى الركاب الآخرين وهو كان شعور نبيل من جانب جموع الركاب والذين كانوا متفهمين حجم الخطورة.وأشار إلى أن الأماكن المخصصة لطاقم الطائرة، تم إعطاؤها للطاقم الطبي للاستراحة بينا، خاصة أن طاقم الطائرة يظل على لياقة ذهنية طوال فترة الرحلة.كانت هناك سلاسة وانسيابية خلال مرحلة العودة، حيث كانت الأجواء الجوية، ولم نشعر بالتعب خلال الرحلة، فضلًا على السعادة البالغة التي ظهرت على وجوه الركاب.كانت هناك خطط وقائية وطبية تم وضعها من جانب مسئولى وزارة الصحة لطاقم الضيافة وهي عدم الاحتكاك كثيرا بالركاب خلال مرحلة العودة، لعدم نقل الفيروس فى حالة حمل أحد الركاب له، كما تم وضع الوجبات الغذائية وزجاجات المياه على كل مقعد خاص بالركاب قبل صعودهم على متن الطائرة بمطار ووهان.ومن الناحية الفنية كنا نقوم بزيادة الهواء عبر التكييف الموجود بالطائرة لمنع حدوث أية عوارض، وكانت هناك فرحة غامرة من جانب الركاب ووجدت حالة من التعاون مع طاقم الضيافة.كان مشهدًا وطنيًا مشرفًا من جانب المسئولين، حيث تم تعقيم الطائرة فور هبوطها، وكانت حالة من الترقب والخوف ووجدنا العاملين يرتدون الملابس الوقائية المخصصة لتلك الرحلة، وكان هناك تنظيما وتنسيقا على أعلى مستوى.كان المكان مجهز لاستضافة الركاب وطاقم الطائرة والعاملين، حيث تم تقديم الخدمات على أعلى مستوى والعمل على إزالة أية مشكلات أو عوائق، وتم التعامل معنا بطريقة رائعة للغاية.كان السفير محمد البدري سفير مصر بالصين يقوم بالاتصال بى كل 5 دقائق للاطمئنان على طاقم الطائرة والركاب، عقب هبوط الطائرة بمطار ووهان، كان يسأل عن تحركات الركاب داخل الركاب، حيث قامت السلطات الصينية بالكشف الطبى على الركاب قبل صعودهم على متن الطائرة، وتم رفض سفر راكبين لارتفاع درجة الحرارة.بالتأكيد.. كان هناك اتصالات يومية من جانب الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني والطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدنى والدكتور حسن محمد والذى كان يصر للقيام معنا بالرحلة والسفر الى الصين.وقام وزير الطيران بالعمل على إزالة كافة المشكلات وتلبية كافة احتياجاتنا، بالتنسيق مع وزيرة الصحة،وهو موقف مشرف من جانبه وخاصة انه احد ابناء منظومة الطيران المدني المصري.كما أن الدكتور حسن رئيس شرمى سياف كان يريد الإقامة بفندق مجاور للمعزل الطبي لتلبية كافة متطالبتنا.كان هناك اتصالات هاتفيا يوميًا، وعقب الخروج من المعزل الطبى والعودة إلى البيت حدثت سعادة وفرحة بالغة من جانب أسرتي، كما أن المعامل الحياتية مع أسرتى عادية للغاية بدون أي تخوف أو حذر.أوجه الشكر لجموع الشعب المصري ولاسرتى للمسئولين بوزارة الطيران المدنى وزملائى بشركة سياف للطيران، ولاحظت خلال فترة العزل الطبي باتصالات كثيرة للغاية من جانب أصدقاء الدراسة والجيران.سأقوم برحلة الى باكستان فى العشرين من الشهر الجارى.