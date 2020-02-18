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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أمهات المختطفين اليمنيين»: المرضى فى مقدمة قوائم تبادل الأسرى

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:04 م
أمهات المختطفين
أمهات المختطفين
وكالات
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طالبت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم الثلاثاء، أطراف الصراع فى اليمن، بأن يكون المرضى في مقدمة قوائم تبادل الأسرى والمعتقلين.

وقالت الرابطة في وقفة احتجاجية نفذتها اليوم أمام مكتب المبعوث الأممي في صنعاء: إنها وثقت 138 مختطفًا مريضًا في سجون جماعة الحوثي المسلحة، وسجون الحكومة بمحافظة مأرب (شرقي البلاد).

وشددت الرابطة، على أن تضم قوائم التبادل المخفيين قسرًا، لافتة إلى أنها وثقت 64 مخفيًا قسرًا.

وأوضحت، أنها تفاءلت بأن ينهي اتفاق السويد الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر عام 2018 الصراع، وأن ينقذ المدنيين المختطفين من المخاطر التي تحيط بهم، حيث الإخفاء القسري والتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية حتى الموت، وقصف الطيران لأماكن احتجازهم.

وأضافت: ولكن قُتلت آمالنا مع مقتل 24 مختطفًا مدنيًا منذ توقيع اتفاق ستوكهولم، بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية، و134 تحت قصف طيران التحالف العربي على أماكن الاحتجاز، ومع كل زيارة لأبنائنا في السجون رأينا فيها اليأس وقاسينا القهر والحط من الكرامة الإنسانية.

وتابعت: في الأيام القليلة الماضية اجتمع ممثلو الأطراف اليمنية في الأردن، ووافقوا على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية الحرب، لتكون الخطوة الأولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية الأحداث القائمة، وفقًا لاتفاقية ستوكهولم، وقرر الأطراف البدء فورًا في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة.

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