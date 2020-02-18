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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق مركز للإرشاد النفسى لوفاة طفل سقط من نافذته ببورسعيد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:04 م
الطفل
الطفل
بورسعيد/شيماء رشاد
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قالت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إنه تم رفع مذكرة للمحافظ اللواء عادل الغضبان، بشأن واقعة وفاة طفل إثر سقوطه من نافذة مركز الإرشاد النفسي بأحد العقارات في حي الشرق، لاتخاذ قرار بغلق المركز بصفته السلطة المختصة، وذلك كإجراء إداري من المديرية التي تمثل الجهة الإدارية في هذا الشأن.

وأشارت مديرة التضامن، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه تم تشكيل لجنة لحصر المراكز والمؤسسات غير المرخصة لعرضها أيضا على المحافظ، تمهيدًا لغلقها كلها، مؤكدة على أن القضية قيد التحقيقات في النيابة مع 3 مشرفات بالمركز وعاملة، ورئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، وجميع من كانوا موجودين وقت الواقعة.

وأوضحت أن هذا المكان من المفترض أنه لا يتعامل مع الأطفال، ولكن والد الطفل أحضره لأن لديه توحدًا وبرفقته اثنين أخرين لديهم حالة تخاطب، مؤكدة على أن المكان مرخص له فقط طبقَا للترخيص بتقديم مساعدات اجتماعية، وخدمات صحية، وخدمات ثقافية وعلمية، ورعاية الفئات الخاصة، لكن لم يرخص له بالتخاطب حتى تاريخ الواقعة، لكن المركز طلب ذلك منذ فترة وتم إخطاره بالإجراءات المطلوبة التي لم ينهها حتى تاريخ الواقعة.

وكان مستشفى آل سليمان التخصصي قد استقبل، مساء أمس الطفل "ي. أ. ش"، "4 أعوام"، مصابا بكسر في الجمجمة وغيبوبة تامة، إثر سقوطه من الدور الثالث بمركز الإرشاد النفسي في حي الشرق، ونظرًا لسوء الحالة تم تحويل المصاب إلى مستشفى السلام ببورسعيد بسيارة إسعاف مجهزة وطبيب مرافق، لاستكمال العلاج بوحدة العناية المركزة، وتم وضعه تحت جهاز التنفس الصناعي، إلا أنه توفى بالعناية المركزة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

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