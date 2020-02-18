مستشار القوات المسلحة الليبية: ميليشيات السراج لا عهد لها وأردوغان معتوه

قال الدكتور صلاح الدين شكري، مستشار القوات المسلحة الليبية، إن هناك مجموعة من الأهداف التي تسعى إليها المفاوضات بجنيف بشأن حل الأزمة الليبية، والهدف الأول يتمثل في تفكيك الميليشيات، وسحب السلاح من الشارع، والقضاء على الحركات الإرهابية المجرمة، ورد العدوان التركي القطري على الأراضي الليبية.وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الضباط الذي يرسلهم سراج كطرف آخر للمفاوضات لا يملكون من أمرهم شيئًا، ولا يتحكمون في الميليشيات الإرهابية التي توجد على الأرض، مؤكدًا أن ميليشيات السراج لا عهد لها وأردوغان معتوه.وأكد مستشار القوات المسلحة الليبية، أن الميليشيات الإرهابية لا كلمة ولا ميثاق تحكمها، وتم خرق الهدنة بين ليبيا وتركيا أكثر من 200 مرة بفعل الميليشيات، والتي تحاول استغلال الهدنة لمصالحها، وأصبح هناك أكثر من 4 آلاف إرهابي في طرابلس بأيدي تركية.