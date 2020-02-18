جيش الاحتلال: عملياتنا ضد إيران في سوريا مستمرة

قال نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب تعمل على وقف الانتشار الإيراني في المنطقة، خاصةً في سوريا، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وأضاف: "نقول لإيران بشكل واضح إن عليها الخروج من سوريا، ويمكنني القول إننا عملنا بشكل كبير على تقويض إيران في سوريا، وسوف نستمر في عملياتنا"، رافضًا تأكيد أو نفي أن الضربات الأخيرة التي تعرضت لها دمشق نفذها جيش الاحتلال.ونشرت شركة "ImageSat International" الإسرائيلية، صورًا، تم التقاطها بالقمر الصناعي، للضربات التي وقعت في العاصمة السورية دمشق، الأسبوع الماضي، حيث قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ ضربات في الداخل، فيما تصدت المضادات الجوية لمعظمها.وأظهرت الصور أن الضربات التي تم توجيهها داخل دمشق أسفرت عن تدمير مخزن أسلحة تابع للقوات الإيرانية، قرب العاصمة السورية.