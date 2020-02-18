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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوالغيط يلتقى «كوبيش» لبحث تطورات الأوضاع فى لبنان

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:27 م
أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط
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شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، علي دعم وتضامن الجامعة العربية مع لبنان ومواكبتها لها في مختلف المراحل والأزمات التي مرت بها، مؤكدًا على أهمية أن تلبي الحكومة الجديدة مطالب الشعب اللبناني، وأن تفي بالتعهدات، وتقوم بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة، والتي تمكنها من استعادة ثقة المجتمع الدولي، وتفتح الطريق للاستفادة من المساعدات الدولية وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش؛ لبحث أهم التطورات على الساحة اللبنانية منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وأبرز التحديات التي تواجه لبنان خلال المرحلة المقبلة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن المنسق الأممي عرض تقييما لمجمل الوضع في لبنان، بما في ذلك الوضعين المالي والاقتصادي ومتطلبات معالجة الأزمة الحالية.

وأوضح أنه تم التطرق للتطورات الدولية والإقليمية وتداعياتها على لبنان، بما في ذلك خطة السلام الأمريكية، حيث أكد الأمين العام رفض الدول العربية هذه الخطة باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف قرارات الشرعية الدولية.

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