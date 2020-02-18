البابا تواضروس يلقى عظته من كاتدرائية العباسية غدًا

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء غدٍ الأربعاء، عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.يذكر أن العظة الأسبوعية لم تكن تقليدًا كنسيًا مستقرًا، إنما أدخلها البابا شنودة على الكنيسة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 24 فبراير الجاري، لبدء الصوم الكبير، والمعروف بصوم القيامة، والذي يستمر لمدة 55 يوما، تنتهي ليلة عيد القيامة المجيد.وفي الصوم الكبير يمتنع الأقباط، عن تناول المأكولات الحيوانية، والألبان والأسماك، مكتفين بتناول الأطعمة النباتية.