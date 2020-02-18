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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«زوربا» و«كالينكو» بمهرجان أسوان للثقافة والفنون

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:11 م
مهرجان أسوان للثقافة
مهرجان أسوان للثقافة والفنون
آلاء حسن
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استمرارًا لفعاليات مهرجان أسوان الدولي الثامن للثقافة والفنون، قدمت فرقة اليونان رقصاتها على مسرح قصر ثقافة حسن فخر الدين ومنها «زوربا»، كما عرضت فرقة المغرب مجموعة من الرقصات التي تعبر عن التراث المغربي في الأفراح والمهرجانات، ومنها رقصات أحواش، الركادة التى تعتمد على الحساب وضرب الأرض بالأرجل، الكناوي والجبلية.
مهرجان أسوان للثقافة
مهرجان أسوان للثقافة والفنون
وفي بيت ثقافة كلابشة قدمت فرقة روسيا عروضا فنية نالت إعجاب الحاضرين ومنها «الكالينكو»، وهي من أشهر الرقصات الفلكلورية الروسية في العالم أجمع، كما قدمت فرقة توشكي رقصات مستوحاة من البيئة النوبية منها الأراجيد، والغزل النوبى.
مهرجان أسوان للثقافة
مهرجان أسوان للثقافة والفنون
وقدمت فرقة الخليل السودانية بقصر ثقافة دهميت، عددا من الرقصات التى تمثل الفلكلور السوداني وهى «اللوحة الأولي» عبارة عن استعراض نوبي برقصة الفدجا، و«دولقد» وهي عبارة عن قصة حب بين اثنين فى الريف، كما قدمت رقصات أخرى مثل «لوحة الريف».
مهرجان أسوان للثقافة
مهرجان أسوان للثقافة والفنون
يذكر أن فرقة السودان شاركت فى العديد من المهرجانات داخل مصر، منها تعامد الشمس فى عام 2014 بأبي سمبل، وفى احتفالات خاصة بالقرى النوبية. وفى السودان شاركت الفرقة بمهرجان الحضارة النوبية، مهرجان السياحة النوبية فى الخرطوم، مهرجان محلية حافت، ليالي السودان بالخرطوم، مهرجان تنمية الولاية الشمالية الرابع، مهرجان البركل السادس، وافتتاح مبانى الدفوفة، بجانب ذلك قدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية استعراض «العصاية والتنورة».

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