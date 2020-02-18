«الصحة»: متابعة «حامل الكورونا» بالحجر الصحي كل 8 ساعات

نفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول اكتشاف حالة ثانية مصابة بفيروس "كورونا" ومغادرتها مصر، لافتة إلى أن الوزارة لديها الشفافية الكاملة لإذاعة أي خبر.وأشارت زايد، في تصريحات صحفية، إلى أن هناك تنسيقا مع السفارة الصينية بشكل مستمر، كما أن هناك تشديدات على كافة منافذ الحجر الصحي بالمحافظات لمنع تسرب فيروس "كورونا" إلى البلاد واكتشاف أي حالات وافدة من الخارج قد يشتبه في إصابتها بالفيروس.وأوضحت أنه بالرغم من أن فترة حضانة المرض 14 يوما، إلا أن المصريين العائدين من ووهان خرجوا في اليوم السادس عشر، لافتة إلى أن فترة الحضانة تبدأ من خروجهم من مدينة ووهان الصينية.وأضافت أنه بالنسبة للحالة الوحيدة المصابة بالفيروس فليس لديه أي أعراض، ويتمتع بصحة ممتازة، والأشعات سليمة جدًا، ويتم متابعته بالتحاليل يوميًا، لافتة إلى أنه حامل للفيروس مثل 82% من الحالات، إلا أنه لا يوجد لديه أي أعراض، موضحة أنه لن يخرج من العزل إلا بعد التأكد من سلبية الإصابة من خلال الاختبارات المعملية.وفي ذات السياق، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه يتم إجراء الفحوصات الطبية له كل 8 ساعات وإجراء عدد من الإجراءات الاحترازية لمتابعته جيدا.وأضاف أنه يتم متابعة جميع المواطنين المخالطين له يوميا للتأكد من خلوهم من الفيروس، وحتى بعد أن تم إثبات سلبية تحاليل الفيروس التي أجريت لهم.