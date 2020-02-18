الجيش السوري يفتتح اتستراد دمشق – حلب الدولي أمام المدنيين

عمدت قوات الجيش السوري وبدعم روسي، اليوم الثلاثاء، إلى افتتاح اتستراد دمشق- حلب الدولي أمام المدنيين.وأفاد المرصد السوري للإنسان، نقلًا عن مصادر له، بأن الاتستراد شهد عبور سيارات مدنية وباصات لنقل الركاب إلى حلب والساحل السوري.جاء ذلك عقب أيام قليلة من سيطرة قوات الجيش السوري، وبدعم روسي، على كامل اتستراد دمشق- حلب الدولي، المعروف بطريق الـM5.ويستعد الجيش السوري إلى إعادة تفعيل مطار حلب الدولي، بعد توقفه لأكثر من 8 سنوات، حيث من المرجح أن يجري تسيير أول رحلة جوية منه يوم غد الأربعاء، وذلك بعد أن تمكنت قوات الجيش السوري خلال اليومين الفائتين من تأمين كامل مدينة حلب ومحيطها.