تقرير: «كورونا» أجبر الصين على استيراد كمامات طبية من مصر

عرضت فضائية "الحدث"، تقريرًا بشأن مضاعفة "كورونا" الطلب الصيني على الكمامات الطبية، ما تسبب في ارتفاع سعرها أكثر من 50 ضعفًا فى بعض الدول، إذ إن إنتاج 600 مليون كمامة في الشهر لم يعد كافيًا للاستهلاك ما يدعو لطلب المزيد.ورصد التقرير، أن سعر الكمامات ارتفع في بعض الدول من 20 دولارًا لنحو 200 دولار، وبالتالي فاقم متاعب الصين أولًا والعالم ثانيًا، فبعد أن كانت بكين تصنع نصف الإنتاج العالمي من الكمامات بمعدل 20 مليون يوميًا، تقف عاجزة عن تلبية الطلب المحلي، الأمر الذي اضطرها للاستيراد لأول مرة في تاريخها، من مصر وكوريا الجنوبية.وتابع التقرير، أنه رغم الجدل حول فعالية بعض الأنواع الكمامات المتاحة في الأسواق للوقاية من فيروس "كورونا"، تواصل الطلب الجنوني عليها حول العالم، ونفدت من دول مثل أمريكا وفرنسا، كما صرحت منظمة الصحة العالمية أن مخزون الكمامات غير كاف لتلبية طلبات العالم.